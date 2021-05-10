В Луганской области полицейские изъяли у местного жителя арсенал оружия

Во время отработки вызова по домашнему насилию в г.Лисичанск Луганской области полицейские обнаружили у 61-летнего мужчины несколько единиц оружия и боеприпасы.

"Сегодня, в домовладении по ул.Нагорная г.Лисичанск, правоохранители выявили и изъяли карабин СКС с патронами к нему, РПГ-7В, РПГ-22, стартовый и маршевый двигатели для многократного отстрела гранат, газовый пистолет, магазин к АК, защитный кожух для отстрела. Все это мужчина хранил в погребе во дворе", - сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины, до избрания меры пресечения он будет находиться под стражей.