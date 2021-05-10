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17:52 10.05.2021

Лидера грузинской оппозиции Мелия отпустили из тюрьмы после внесения залога европейским фондом

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Лидера грузинской оппозиции Мелия отпустили из тюрьмы после внесения залога европейским фондом

Решением Тбилисского городского суда председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия в понедельник освобожден из предварительного заключения на основании внесенного за него фондом European Endowment for Democracy залога в размере 40 тыс. лари (около $12 тыс.), сообщают грузинские СМИ.

Активисты партии "Единое национальное движение" после решения суда ожидают выхода Мелия у тюрьмы в городе Рустави.

Мелия был задержан в офисе своей партии 23 февраля по делу о беспорядках в Тбилиси 20 июня 2019 года, когда сотни сторонников оппозиции пытались штурмом ворваться в здание парламента. Прокуратура обвиняет Мелия в организации и участии в этих беспорядках.

Освобождение из предварительного заключения Мелия было одним из условий подписанного 19 апреля грузинскими властями и оппозицией соглашения по стабилизации политической ситуации в Грузии, которое было подготовлено председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Мелия отказывался платить залог и требовал от властей своего освобождения без всяких условий, так как считал свое задержание политическим преследованием со стороны властей.

В подписанном документе оппозиция и власти договорились о принятии закона об амнистии для всех лиц, против которых возбуждены уголовные дела по беспорядкам 20 июня 2019 года в Тбилиси. Амнистия должна быть утверждена парламентом в ближайшие недели, и она касается и Мелия.

Теги: #грузия #оппозиция
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