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17:31 10.05.2021

Российские наемники с начала суток нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки и Троицкого

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Российские наемники с начала суток нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки и Троицкого

Российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 10 мая, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Троицкое противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, а у Авдеевка - из подствольных гранатометов", - говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российских наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

 

Теги: #оос #ситуация
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