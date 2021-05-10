Российские наемники с начала суток нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки и Троицкого

Российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 10 мая, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Троицкое противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, а у Авдеевка - из подствольных гранатометов", - говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российских наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.