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16:52 10.05.2021

У Станицы Луганской пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся переместить более 2 тыс. рапир для фехтования

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У Станицы Луганской пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся переместить более 2 тыс. рапир для фехтования

Возле Станицы Луганской недалеко от контрольного пункта въезда-выезда пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся переместить со временно оккупированной территории более 2 тыс. рапир для фехтования, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Двух "фехтовальщиков", которые пытались пробраться к линии разграничения через минные поля, сегодня на рассвете обнаружили военнослужащие из состава Объединенных сил. Благодаря заблаговременно полученной информации от пограничников Луганского отряда, военнослужащие ОТГ "Север" и 80 отдельной десантно-штурмовой бригады на окраине населенного пункта Станица Луганская, в 500 метрах от КПВВ, обнаружили двух мужчин, которых передали пограничникам отдела "Станица Луганская", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, граждане направлялись в линии разграничения для того, чтобы забрать товар и позже за вознаграждение переместить его в населенный пункт Станица Луганская.

Так, 2200 рапир для фехтования в условленном месте для них оставили жители временно оккупированного Луганска.

"Стоит отметить, что рапиры относятся к группе товарно-материальных ценностей, запрещенных для перемещения через линию разграничения. Это уже третий случай прекращения правоохранителями попыток доставить такой товар с временно оккупированной территории", - добавили в ведомстве.

По данному факту проинформированы представители компетентных правоохранительных органов.

Относительно мужчин составлены административные протоколы по ч.1 ст.204-3 КУоАП (нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции). Санкция статьи предусматривает конфискацию изъятых товаров.

Теги: #рапиры #контрабанда
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