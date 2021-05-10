События

14:50 10.05.2021

Во Львовской области 12-14 мая пройдут антитеррористические учения - СБУ

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Во Львовской области 12-14 мая пройдут антитеррористические учения - СБУ

В период с 12 по 14 мая координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины во Львовской области проведет плановые антитеррористические и контрдиверсионные учения.

Как сообщает областное управление СБУ, масштабные тренировки пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным.

"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей г.Жовква, пгт Куликов и г. Дубляны с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - сказано в сообщении в Facebook.

Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, осмотра автомобильного транспорта.

СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

 

Теги: #львовская_обл #учения #сбу
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