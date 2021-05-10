Во Львовской области 12-14 мая пройдут антитеррористические учения - СБУ
В период с 12 по 14 мая координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины во Львовской области проведет плановые антитеррористические и контрдиверсионные учения.
Как сообщает областное управление СБУ, масштабные тренировки пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным.
"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей г.Жовква, пгт Куликов и г. Дубляны с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - сказано в сообщении в Facebook.
Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, осмотра автомобильного транспорта.
СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.