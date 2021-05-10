В зоне ЧАЭС задержали трех сталкеров из РФ и Украины

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с полицией в Киевской области задержали 3-х человек, которые пробирались в зону отчуждения.

Как сообщает Госпогранслужба, установлено, что правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя - граждане Российской Федерации и ровесница иностранки, жительница Николаева.

"Эти трое пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Как выяснили пограничники, на территорию Украины иностранцы попали в установленном порядке через действующие авиационный и автомобильный пункты пропуска", - сказано в сообщении.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ст.46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) КУоАП, решение по которым будет принимать суд.