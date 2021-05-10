В странах Балтии продолжается снижение суточного прироста заражений COVID-19

В странах Балтии за минувшие сутки зарегистрировано 1323 новых случая заражения коронавирусом, из них в Латвии - 338, в Литве - 786, в Эстонии выявлено 199 новых случаев.

Накануне в странах Балтии было зафиксировано 1672 новых случая заболевания.

В Латвии за прошедшие сутки скончался один пациент с коронавирусом, сообщает в понедельник Центр профилактики и контроля заболеваний (SPКC). За время пандемии в стране скончались 2213 больных COVID-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей вырос до 459,5 случая.

Всего COVID-19 с начала пандемии подтвержден в Латвии у 124 301 человека. Накануне число первичных положительных тестов на коронавирус составило 632.

За минувшие сутки в Литве от коронавируса скончались 10 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики. От COVID-19 в стране умерли 4045 человек, всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 8155 смертей.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 596,9 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 258 тыс. 632 случая COVID-19. Накануне было зафиксировано 883 новых заражения.

В Эстонии за последние сутки умерли три человека с коронавирусом, сообщил в понедельник департамент здоровья. Всего с начала пандемии скончались 1 204 заболевших.

Число выявленных новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии на прошлой неделе снизилось на 5% в недельном сравнении, сообщило в понедельник телерадиовещание республики.

В общей сложности с 3 по 9 мая было выявлено 2264 новых случая заражения - примерно на 100 меньше, чем неделей ранее. Накануне были выявлены 157 новых заразившихся.

С начала пандемии в Эстонии выявлены 125 337 случаев заражения COVID-19.

Из 1,3 млн численности населения как минимум одна доза вакцины привита 373 391 жителю, в том числе курс вакцинации завершен у 159 560 человек.

По данным МИД Эстонии, с понедельника 10 мая въезд в Эстонию без ограничений разрешен для прибывающих из Великобритании, Ирландии, Исландии, Мальты, Норвегии, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии и Финляндии.

Также без ограничений въезжать в Эстонию можно из стран, в которых показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составляет менее 150 случаев на 100 000 жителей.

При въезде в Эстонию из остальных европейских стран действует требование 10-дневной самоизоляции. Этот срок можно сократить, сдав тест на COVID-19 дважды в течение недели.