В Киеве за сутки 8 жертв COVID-19, заболел 101 человек

В Киеве за минувшие сутки 101 новый инфицированный COVID-19, умерли 8 больных, выздоровели – 46 , сообщает мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях.

Среди заболевших - 55 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 40 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет, 2 девочки 10 месяцев и 13 лет и 4 мальчика от 6 до 12 лет.

Госпитализированы за сутки 14 больных коронавирусом, а также 98 человек с подозрением на COVID-19 и с пневмониями.

Всего с начала пандемии скончались 4826 человека, преодолели коронавирус 128157 жителей Киева.