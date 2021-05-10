События

10:23 10.05.2021

Вопросам безопасности страны посвящен форум "Украина 30" 11-13 мая

2 мин читать
Вопросам безопасности страны посвящен форум "Украина 30" 11-13 мая

11-13 мая продолжит работу Всеукраинский форум "Украина 30", его темой станет "Безопасность страны".

Как отмечают организаторы форума, "Украина - европейское государство, которое противостоит вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации; Россия остается источником долгосрочных системных угроз национальной безопасности Украины, мировой стабильности и международным демократическим ценностям".

"Это обусловливает необходимость внедрения действенной стратегии, которая должна обеспечить прекращение агрессии и восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы на основе международного права. Именно поэтому Стратегия национальной безопасности Украины основывается на трех основных принципах государственной политики: сдерживание; устойчивость; взаимодействие", – подчеркивают организаторы.

11 мая форум откроет президент - верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский.

Предусмотрены три сессии. Выступят заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Таран, министр внутренних дел Арсен Аваков, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников, временный поверенный в делах США Кристина Квин, посол ЕС в Украине Матти Маасикас и др.

В этот же день работают сессии "Вступление в НАТО" и "Стратегия национальной безопасности Украины". Среди участников дискуссий глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, замглавы Офиса президента Игорь Жовква, первый замглавы МИД Эмине Джапарова, руководитель Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко и др.

12 мая три сессии форума посвящены украинской армии. В дискуссиях примут участие министр обороны Украины Андрей Таран, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, командующий десантно-штурмовой войск ВСУ Евгений Мойсюк, вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, директор госконцерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, председатель консультативного Совета по вопросам защиты прав защитников Украины Алена Вербицкая, министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина и др.

13 мая на форуме будут обсуждать вызовы безопасности Украины и перспективы их преодоления, безопасность границ, стратегию кибербезопасности, вопросы гражданской защиты и общественной безопасности.

Теги: #украина_30 #форум
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:56 22.03.2021
Форум "Украина 30" берет перерыв на три недели из-за локдауна в Киеве

Форум "Украина 30" берет перерыв на три недели из-за локдауна в Киеве

13:23 18.03.2021
Эффект пандемии скажется на дальнейшем росте экономики, в 2022 г. рост ВВП может составить 2,8% - Милованов

Эффект пандемии скажется на дальнейшем росте экономики, в 2022 г. рост ВВП может составить 2,8% - Милованов

11:18 18.03.2021
Минцифры в апреле запустит автоматическую регистрацию ФЛП и уплату налогов в "Дие"

Минцифры в апреле запустит автоматическую регистрацию ФЛП и уплату налогов в "Дие"

13:50 12.03.2021
Меркель примет участие в открытии четвертого немецко-украинского форума

Меркель примет участие в открытии четвертого немецко-украинского форума

17:13 10.03.2021
Вашингтон будет сотрудничать с Киевом по всему спектру интересов - Кристина Квин

Вашингтон будет сотрудничать с Киевом по всему спектру интересов - Кристина Квин

16:48 10.03.2021
Маркарова указала на необходимость усилить санкции против РФ и политическое сотрудничество Украины и США на основе двухпартийной поддержки

Маркарова указала на необходимость усилить санкции против РФ и политическое сотрудничество Украины и США на основе двухпартийной поддержки

16:08 10.03.2021
Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины презентовали 12 пунктов для укрепления стратегического партнерства между двумя государствами

Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины презентовали 12 пунктов для укрепления стратегического партнерства между двумя государствами

11:33 06.03.2021
Зеленский, как ожидается, откроет 9 марта очередной форум "Украина 30"

Зеленский, как ожидается, откроет 9 марта очередной форум "Украина 30"

16:50 05.03.2021
Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины 10 марта презентуют план стратегического партнерства

Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины 10 марта презентуют план стратегического партнерства

14:05 02.03.2021
Зеленский: планирую подписать указ, который позволит внедрить Стратегию развития органов правосудия и конституционного судопроизводства

Зеленский: планирую подписать указ, который позволит внедрить Стратегию развития органов правосудия и конституционного судопроизводства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 2817 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 9002 человека

В Украине правонарушения в День победы над нацизмом касаются использования запрещенной символики – Нацполиция

В Очакове произошло столкновение митингующих с полицией из-за красного флага с запрещенной символикой

Возложение цветов в парке Вечной Славы в Киеве 9 мая проходит без провокаций

Альянс сам объявит формат и повестку саммита НАТО, когда придет время – официальный представитель

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве за сутки 8 жертв COVID-19, заболел 101 человек

Кит застрял на мели в Темзе на юго-западе Лондона

На горе Поп Иван Черногорский потеплело

Число заражений COVID-19 в мире превысило 158 млн - университет Хопкинса

Боевики ХАМАС в понедельник вновь осуществили пуск трех ракет по Израилю

В Украине за сутки зафиксировано 2817 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 9002 человека

На Донбассе российские наемники два раза обстреливали позиции ВСУ

США приписали хакерскую атаку на трубопровод группировке, связанной с Россией

Глава Еврокомиссии призвала все страны, производящие вакцины от COVID-19, расширить их экспорт

На Буковине выявлено 58 новых случаев инфицирования коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА