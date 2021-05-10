Вопросам безопасности страны посвящен форум "Украина 30" 11-13 мая

11-13 мая продолжит работу Всеукраинский форум "Украина 30", его темой станет "Безопасность страны".

Как отмечают организаторы форума, "Украина - европейское государство, которое противостоит вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации; Россия остается источником долгосрочных системных угроз национальной безопасности Украины, мировой стабильности и международным демократическим ценностям".

"Это обусловливает необходимость внедрения действенной стратегии, которая должна обеспечить прекращение агрессии и восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы на основе международного права. Именно поэтому Стратегия национальной безопасности Украины основывается на трех основных принципах государственной политики: сдерживание; устойчивость; взаимодействие", – подчеркивают организаторы.

11 мая форум откроет президент - верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский.

Предусмотрены три сессии. Выступят заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Таран, министр внутренних дел Арсен Аваков, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников, временный поверенный в делах США Кристина Квин, посол ЕС в Украине Матти Маасикас и др.

В этот же день работают сессии "Вступление в НАТО" и "Стратегия национальной безопасности Украины". Среди участников дискуссий глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, замглавы Офиса президента Игорь Жовква, первый замглавы МИД Эмине Джапарова, руководитель Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко и др.

12 мая три сессии форума посвящены украинской армии. В дискуссиях примут участие министр обороны Украины Андрей Таран, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, командующий десантно-штурмовой войск ВСУ Евгений Мойсюк, вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, директор госконцерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, председатель консультативного Совета по вопросам защиты прав защитников Украины Алена Вербицкая, министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина и др.

13 мая на форуме будут обсуждать вызовы безопасности Украины и перспективы их преодоления, безопасность границ, стратегию кибербезопасности, вопросы гражданской защиты и общественной безопасности.