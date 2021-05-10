Кит застрял на мели в Темзе на юго-западе Лондона

В Темзе на юго-западе Лондона днем 9 мая застрял детеныш кита Минке, cообщила BBC News.

В Ричмондском шлюзе кит размером около 4 метров застрял на мели во время отлива в реке. Ранее он был замечен в тот же день около моста Барнс.

Спасатели из Королевского национального учреждения спасательных шлюпок (RNLI) прибыли на место происшествия через два часа после того, как узнали об инциденте. К ним присоединились две пожарные команды и британские водолазы Marine Life Rescue, пишет Daily Mail. В ожидании спасателей детеныша поливали водой из шланга.

Киты Минке – самые маленькие из полосатиковых китов (длина не превышает 10 метров). Малый полосатик Минке в настоящее время является объектом китобойного промысла в Норвегии, Исландии и Японии.

Фото - @JakeManketo