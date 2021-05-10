На горе Поп Иван Черногорский потеплело

Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в понедельник утром составляет +1°С, ясно, тихо.

"По состоянию на 7:20 10.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский ясно, штиль. Температура воздуха +1°С", - говорится в сообщении на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в соцсети Facebook.

В Киеве по состоянию на 9:10 температура воздуха +11°С, ясно.

Как известно, в конце прошлой недели на горе Поп Иван Черногорский выпало до 20 см снега.