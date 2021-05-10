События

08:25 10.05.2021

В Украине за сутки зафиксировано 2 817 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 9 002 человек

2 мин читать
В Украине за сутки зафиксировано 2 817 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 9 002 человек

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 817 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 9 002 человек, умерли 119 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"2 817 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 мая 2021 года. В частности, заболели 159 ребенка и 31 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 599 человек; летальных случаев - 193; выздоровело – 9 002 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в понедельник утром.

Днем ранее, 9 мая, было зафиксировано 5 372 новых случая инфицирования COVID-19

8 мая было 8 710 новых случаев инфицирования COVID-19, 7 мая сообщалось о 8 404 новых случаях COVID-19, 6 мая зафиксировано 6 038 новых случаев инфицирования COVID-19, 5 мая сообщалось о 2 576 новых инфицированных, 4 мая сообщалось о 2 472 новых случаях инфицирования COVID-19, 3 мая зафиксировано 2 758 новых случаев инфицирования COVID-19, 2 мая было зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования COVID-19, 1 мая сообщалось о 8 549 новых инфицированных коронавирусом.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 2 122 327 человек, 46 512 пациента скончались, 1 768 753 человек выздоровел.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

За сутки 9 мая 2021 года в Украине привито 1004  человека, 863 645 человек привиты с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:59 10.05.2021
На Донбассе российские наемники два раза обстреливали позиции ВСУ

На Донбассе российские наемники два раза обстреливали позиции ВСУ

06:53 10.05.2021
На Буковине выявлено 58 новых случаев инфицирования коронавирусом

На Буковине выявлено 58 новых случаев инфицирования коронавирусом

05:25 10.05.2021
Правоохранители возбудили дело из-за использования 45-летним одесситом  коммунистической символики

Правоохранители возбудили дело из-за использования 45-летним одесситом  коммунистической символики

04:27 10.05.2021
На Закарпатье СБУ разоблачила трех луганчан, которые расклеивали листовки с угрозами венграм

На Закарпатье СБУ разоблачила трех луганчан, которые расклеивали листовки с угрозами венграм

03:31 10.05.2021
В Сумской области мужчина вывесил на балконе плакат с советской символикой

В Сумской области мужчина вывесил на балконе плакат с советской символикой

02:13 10.05.2021
Министр культуры и информационной политики сообщил, когда вынесут на голосование законопроект о медиа

Министр культуры и информационной политики сообщил, когда вынесут на голосование законопроект о медиа

23:05 09.05.2021
В Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошла авария, погибли три человека, еще один пострадал

В Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошла авария, погибли три человека, еще один пострадал

22:10 09.05.2021
На Днепропетровщине полиция зарегистрировала 9 сообщений о нарушениях в отношении использования коммунистической символики

На Днепропетровщине полиция зарегистрировала 9 сообщений о нарушениях в отношении использования коммунистической символики

20:31 09.05.2021
В Украину прибыла еще одна партия вакцин CoronaVac

В Украину прибыла еще одна партия вакцин CoronaVac

19:03 09.05.2021
Порошенко: Украина должна стать активным участником общеевропейской дискуссии о будущем Объединенной Европы

Порошенко: Украина должна стать активным участником общеевропейской дискуссии о будущем Объединенной Европы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине правонарушения в День победы над нацизмом касаются использования запрещенной символики – Нацполиция

В Очакове произошло столкновение митингующих с полицией из-за красного флага с запрещенной символикой

Возложение цветов в парке Вечной Славы в Киеве 9 мая проходит без провокаций

Альянс сам объявит формат и повестку саммита НАТО, когда придет время – официальный представитель

Зеленский: для нас победа над нацизмом - это благодарность, не имеющая границ, сроков давности или географического деления

ПОСЛЕДНЕЕ

На горе Поп Иван Черногорский потеплело

Число заражений COVID-19 в мире превысило 158 млн - университет Хопкинса

Боевики ХАМАС в понедельник вновь осуществили пуск трех ракет по Израилю

США приписали хакерскую атаку на трубопровод группировке, связанной с Россией

Глава Еврокомиссии призвала все страны, производящие вакцины от COVID-19, расширить их экспорт

Кипр разрешил въезд в страну туристам, прошедшим полную вакцинацию от коронавируса

Лукашенко призывает к прекращению противостояния в обществе

Десять десантников США пострадали на учениях в Эстонии

В воскресенье на Донбассе обстрелов не зафиксировано - штаб ООС

На границе сектора Газа и Израиля вспыхнули порядка 20 пожаров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА