США приписали хакерскую атаку на трубопровод группировке, связанной с Россией

Группировка DarkSide, совершившая хакерскую атаку, которая парализовала работу трубопровода Colonial Pipeline, связана с Россией, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на бывшего высокопоставленного чиновника.

По его словам, атаки DarkSide обычно нацелены на страны, в которых не говорят по-русски.

Атака вынудила Белый дом в выходные сформировать межведомственную рабочую группу для подготовки к различным сценариям, включая необходимость принятия дополнительных мер для смягчения любого потенциального воздействия на поставки топлива, о чем заявил в воскресенье официальный представитель Белого дома.

Ранее о причастности к хакерской атаке группировки DarkSide, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники.

По их информации, целью атаки было вымогательство денежных средств.

В сообщении говорится, что речь идет о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Эти хакеры заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. AP также отметило, что группировка не проводит кибератак на постсоветском пространстве.

По утверждению хакеров из DarkSide, часть доходов они передают на благотворительность.

Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline 7 мая. Его работа все еще не восстановлена.

Речь идет о крупном трубопроводе, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США.

Телеканал CNN сообщил в субботу, что Colonial Pipeline ведет расследование обстоятельств кибератаки, из-за которой были приостановлены все операции с трубопроводами,.

В компании заявили, что наняли независимую фирму в сферу кибербезопасности для расследования обстоятельств случившегося в пятницу, а также связались с органами правопорядка и другими американскими федеральными ведомствами.

Кроме того, в Colonial Pipeline сообщили, что кибератака также затронула ряд ее информационных систем.

CNN отметил, что Colonial Pipeline транспортирует из Хьюстона на Восточное побережье США примерно 45% потребляемого там топлива. Компания располагает двумя трубопроводами - один для бензина, а второй для дизельного и авиационного топлива.

Телеканал подчеркнул, что этот инцидент имел место на фоне возросшего в США беспокойства относительно уязвимости ее критически важной инфраструктуры.

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь прошлого года для ее программного обеспечения Orion.

Впоследствии, в апреле, администрация США ввела очередную серию антироссийских санкций, так как пришли к выводу, что РФ действительно причастна к делу SolarWinds.