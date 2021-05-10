Глава Еврокомиссии призвала все страны, производящие вакцины от COVID-19, расширить их экспорт

Соединенные Штаты и другие страны, в которых налажено производство вакцин от коронавируса, должны всемерно расширять их экспорт, а не просто говорить об отказе от защиты прав интеллектуальной собственности, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен.

На пресс-конференции в португальском Порту, где прошел неформальный саммит Евросоюза, она сказала: "Мы должны быть открыты для ведения дискуссии по этому вопросу. Но в процессе этой дискуссии следует рассматривать проблему под углом зрения в 360 градусов, потому что сейчас вакцины нужны всему миру".

Она призвала следовать примеру Евросоюза, который "является единственным регионом мира, экспортирующим вакцины в больших масштабах".

По ее словам, около 50% вакцин против коронавируса европейского производства экспортируется почти в 90 стран, в том числе в рамках программы COVAX, поддерживаемой Всемирной организацией здравоохранения.

"Мы приглашаем всех, кто участвует в обсуждении отказа от прав интеллектуальной собственности, также присоединиться к нам, чтобы взять на себя обязательство экспортировать большую долю того, что производится в их регионе", - сказала она.

Чиновник отметила, что только увеличение производства, устранение барьеров на экспорт и совместное использование вакцин могут немедленно помочь быстро бороться с пандемией.

"Итак, что необходимо в краткосрочной и среднесрочной перспективе: прежде всего обмен вакцинами. Во-вторых, экспорт вакцин, которые производятся. И третье - это инвестиции в увеличение мощностей по производству вакцин", - резюмировала фон дер Ляйен.