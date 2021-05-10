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06:53 10.05.2021

На Буковине выявлено 58 новых случаев инфицирования коронавирусом

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В Черновицкой области за сутки зафиксировали 58 новый случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 381 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в воскресенье инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 9 мая, выздоровело 381 человек, 66 636 человека - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 77 914 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 697 человек.

Теги: #черновицкая_область #коронавирус #украина
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