На Буковине выявлено 58 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 58 новый случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 381 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в воскресенье инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 9 мая, выздоровело 381 человек, 66 636 человека - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 77 914 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 697 человек.