Правоохранители возбудили дело из-за использования 45-летним одесситом  коммунистической символики

По факту использования коммунистической символики 45-летним одесситом правоохранители возбудили уголовное производство по ч.1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Одесской области.

"Полицейские начали уголовное производство по факту публичного использования запрещенной символики жителем Одессы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 45-летний мужчина пришел на мероприятия, связанные с 9 мая, на территорию 412 батареи в поселке Черноморское в головном уборе с коммунистической символикой.

Следователи внесли сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкции статьи, подобные действия наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.