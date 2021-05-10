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05:25 10.05.2021

Правоохранители возбудили дело из-за использования 45-летним одесситом  коммунистической символики

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Правоохранители возбудили дело из-за использования 45-летним одесситом  коммунистической символики

По факту использования коммунистической символики 45-летним одесситом правоохранители возбудили уголовное производство по ч.1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Одесской области.

"Полицейские начали уголовное производство по факту публичного использования запрещенной символики жителем Одессы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 45-летний мужчина пришел на мероприятия, связанные с 9 мая, на территорию 412 батареи в поселке Черноморское в головном уборе с коммунистической символикой.

Следователи внесли сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкции статьи, подобные действия наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

Теги: #нарушения #9мая #украина #одесская_область
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