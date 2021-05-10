В Сумской области мужчина вывесил на балконе плакат с советской символикой

В Сумской области в воскресенье около 9:00 в Путивле (Сумская обл.) 53-летний мужчина вывесил на балконе плакат с советской символикой, сообщила пресс-служба Национальной полиции Сумской области.

"Патрулируя город, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции увидели на одном из балконов города плакат с запрещенной символикой. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители предварительно установили, что 53-летний гражданин не впервые нарушает подобным образом закон.

Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.