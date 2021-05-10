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02:13 10.05.2021

Министр культуры и информационной политики сообщил, когда вынесут на голосование законопроект о медиа

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Министр культуры и информационной политики сообщил, когда вынесут на голосование законопроект о медиа

Законопроект о медиа могут вынести на голосование в парламенте уже в середине или в конце мая, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Я надеюсь, что, возможно, в середине, возможно, в конце (мая - ИФ). По крайней мере, мы ставим себе это целью", - сказал Ткаченко в интервью изданию "Радио Свобода".

По его словам, обсуждение закона о медиа с медиасообществом "сыграло плохую шутку", поскольку он уже перезрел и отстает от реальности, поэтому его нужно как можно быстрее доработать.

"И, наконец, все дискуссии сводятся к тому, что не надо нас регулировать вообще. Такого уже не будет. Потому что мир не стоит на месте. И такая регуляция существует в Европе, и такая регуляция начинается в Америке", - добавил Ткаченко.

Он исключил, что в Украине может быть регуляция как в России, которая объявляет СМИ иностранными агентами и ограничивает их в правах.

Теги: #ткаченко #медиа #законопроект #украина
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