Министр культуры и информационной политики сообщил, когда вынесут на голосование законопроект о медиа

Законопроект о медиа могут вынести на голосование в парламенте уже в середине или в конце мая, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Я надеюсь, что, возможно, в середине, возможно, в конце (мая - ИФ). По крайней мере, мы ставим себе это целью", - сказал Ткаченко в интервью изданию "Радио Свобода".

По его словам, обсуждение закона о медиа с медиасообществом "сыграло плохую шутку", поскольку он уже перезрел и отстает от реальности, поэтому его нужно как можно быстрее доработать.

"И, наконец, все дискуссии сводятся к тому, что не надо нас регулировать вообще. Такого уже не будет. Потому что мир не стоит на месте. И такая регуляция существует в Европе, и такая регуляция начинается в Америке", - добавил Ткаченко.

Он исключил, что в Украине может быть регуляция как в России, которая объявляет СМИ иностранными агентами и ограничивает их в правах.