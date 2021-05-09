События

23:05 09.05.2021

В Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошла авария, погибли три человека, еще один пострадал

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В Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошла авария, погибли три человека, еще один пострадал

На трассе Киев-Чоп в аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля погибли два человека и ребенок, еще один пострадал, сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС Ровенской области.

"Спасатели провели деблокирование травмированного водителя из автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и мертвого водителя из Audi. Всего погибли два человека (из них один ребенок)", - говорится в сообщении.

Как сообщается, авария с участием Mercedes-Benz Sprinter и Audi произошло в Ровенском районе на трассе Киев-Чоп возле развлекательного заведения "Айвенго".

Позднее на странице Национальной полиции Ровенской области в фейсбуке сообщили еще и о смерти 37-летней женщины, которая также находилась в автомобиле Audi. Она скончалась в больнице спустя несколько часов.

В полиции добавили, что водитель  микроавтобуса находится в настоящее время в больнице.

"Продолжается досудебное расследование", - подытожили в полиции. 

 

 

Теги: #дтп_жертвы #украина #ровенская_область
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