В Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошла авария, погибли три человека, еще один пострадал

На трассе Киев-Чоп в аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля погибли два человека и ребенок, еще один пострадал, сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС Ровенской области.

"Спасатели провели деблокирование травмированного водителя из автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и мертвого водителя из Audi. Всего погибли два человека (из них один ребенок)", - говорится в сообщении.

Как сообщается, авария с участием Mercedes-Benz Sprinter и Audi произошло в Ровенском районе на трассе Киев-Чоп возле развлекательного заведения "Айвенго".

Позднее на странице Национальной полиции Ровенской области в фейсбуке сообщили еще и о смерти 37-летней женщины, которая также находилась в автомобиле Audi. Она скончалась в больнице спустя несколько часов.

В полиции добавили, что водитель микроавтобуса находится в настоящее время в больнице.

"Продолжается досудебное расследование", - подытожили в полиции.