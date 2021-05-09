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22:10 09.05.2021

На Днепропетровщине полиция зарегистрировала 9 сообщений о нарушениях в отношении использования коммунистической символики

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На Днепропетровщине полиция зарегистрировала 9 сообщений о нарушениях в отношении использования коммунистической символики

В Днепропетровской области правоохранители зарегистрировали  9 сообщений о нарушениях, связанных с использованием запрещенной коммунистической символики, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Во время массовых мероприятий по случаю 9 мая в полиции Днепропетровской области зарегистрировано 9 сообщений о возможных нарушениях общественного порядка. Из них по одному факту составлен административный протокол за ношение георгиевской ленты, по шести фактам разбирательство продолжается, еще по двум фактам информация не подтвердилась", - говорится в сообщении.

В частности, во время охраны общественного порядка на пр. Яворницкого полицейские остановили 63-летнего мужчину, у которого на сумке была наклеена георгиевская лента. На мужчину составили административный протокол по ч. 1 ст. 173-3 КУоАП.

По фактам изъятия у граждан запрещенных предметов, а именно емкости с веществом, похожим на "зеленку", ножей и газовых баллонов, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР. 

Теги: #нарушения #9мая #украина #днепропетровская
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