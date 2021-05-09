Десять десантников США пострадали на учениях в Эстонии

Десять американских десантников были доставлены в больницу Эстонии после приземления на аэродроме Нурмсе (Nurmse) в ходе учений Swift Response.

Пресс-атташе посольства США в Эстонии подтвердил газете Postimees, что рано утром в субботу несколько десантников получили легкие травмы при приземлении. "Это обычная часть воздушных операций", - добавил он.

По его словам, "ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе", в то же время трое десантников все еще восстанавливаются после травм ног.

Активная часть маневров началась 5 мая со стрельб систем залпового огня, которые выпустили по целям более двадцати практических снарядов. В ходе учений отрабатывается оборона Эстонии в условиях потенциальной кризисной ситуации, в них принимает учение около 2500 военнослужащих Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов.

Как сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии, в ночь на субботу в рамках учений Swift Response на аэродром Нурмси был выброшен десант из порядка 600 парашютистов 82-й воздушно-десантной дивизии армии США с боевой техникой и транспортными средствами.

Большую часть десантников доставили в Эстонию напрямую с базы дивизии Форт Брагг в Северной Каролине, США. Перелет самолетов с дозаправкой в воздухе занял около десяти часов. Десантирование с высоты 300 метров при помощи военно-транспортных самолетов С-17. Кроме того, часть десантников была доставлена на самолетах С-130, из Литвы, сообщил главный штаб Сил обороны.

В десантировании также приняли участие два генерала - командующий 8-м воздушно-десантным корпусом генерал-лейтенант Майкл Э. Курилла (Michael E. Kurilla) и командир 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майор Кристофер Донахью (Christopher Donahue).

"Эстонский и американский штабы впервые провели столь сложную совместную операцию. Получен ценный опыт, который заложил фундамент планирования последующих операций", - сказал командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем (Martin Herem).

Согласно сценарию, американские десантники высадились на аэродроме, занятом частной военной компанией. Непосредственно после десантирования они вступили в учебный бой, в котором за противника выступали части территориальной обороны добровольческой военизированной организации Кайтселийта (Kaitseliit).

Учения Swift Response являются составной частью серии учений США Defender Europe 21, крупнейших учений Соединенных штатов в Европе за последние 25 лет. Они проходят одновременно в 16 европейских странах с участием 28 000 военнослужащих. Помимо Эстонии, воздушно-десантные операции проводятся в Болгарии и Румынии.

Их целью является отработка оперативной переброски сил США в горячие точки, а также готовности национальных сил и инфраструктуры принимать союзников.

Учения Swift Response завершатся 14 мая.