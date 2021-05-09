В Иерусалиме посол Корнийчук принял участие в мероприятии по случаю Дня победы над нацизмом

Посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук принял участие в торжественной церемонии по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщается на странице Посольства в Facebook.

«На церемонии, которая состоялась в городе Иерусалим, присутствовали Министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете, Министр обороны Бени Ганц, депутаты Кнессета, ветераны, представители дипломатического корпуса и общественности», - говорится в сообщении.

Мероприятие организовано Министерством алии и интеграции Государства Израиль.