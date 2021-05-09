События

14:09 09.05.2021

В Очакове произошло столкновение митингующих с полицией из-за красного флага с запрещенной символикой

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В Очакове произошло столкновение митингующих с полицией из-за красного флага с запрещенной символикой

Два уголовных производства открыто в связи с нарушениями в ходе проведения мероприятий по случаю празднования победы над нацизмом во Второй мировой войне в г.Очаков Николаевской области, сообщает Национальная полиция Украины.

"Утром в г.Очаков во время торжественного шествия с возложением цветов у памятника неизвестному солдату у одного из участников был обнаружен красный флаг с изображением запрещенной законом символики. Требование полицейских убрать флаг гражданин проигнорировал, из-за чего между присутствующими участниками шествия и полицейскими произошла стычка. Правоохранители конфликт прекратили", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов) и ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти) Уголовного кодекса Украины.

Всего полицейские получили 9 мая четыре сообщения, касающиеся использования запрещенной символики. По всем фактам продолжаются проверки.

Теги: #флаг #символика #полиция #очаков
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