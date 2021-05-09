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12:21 09.05.2021

Депутаты "Евросолидарности" с ветеранами и общественными активистами отметили "Первую минуту мира"

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Депутаты "Евросолидарности" с ветеранами и общественными активистами отметили "Первую минуту мира"

Ветераны Второй мировой войны и ветераны войны против российской агрессии, народные депутаты Украины, депутаты Киевского городского совета, члены партии "Европейская солидарность", волонтеры, активисты общественной организации "Дело громад" почтили память погибших во Второй мировой во время традиционной акции "Первая минута мира".

Как сообщается на сайте политсилы в воскресенье, символические маки памяти установил и лидер партии, пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко.

Во время выступления он отметил, что для советского режима победа над нацизмом стала основанием объявить Восточную Европу зоной своего влияния, лишить народы советской империи и их соседей права самим выбирать свою судьбу. "Но неправда и неволя не могут длиться вечно. Крах СССР, которые приближали освободительные движения порабощенных народов, наши украинские борцы за независимость, дал новый шанс на мир и свободу народам, и Украина этим шансом воспользовалась. Мы, украинцы, верили и верим, что сможем жить в дружбе со всеми соседями, и вместе строить новую объединенную Европу - общий дом свободных людей", - сказал Порошенко.

Он отметил, что РФ не отказалась от имперских амбиций и более семи лет назад начала агрессию против Украины, которая длится уже дольше, чем Вторая мировая война. Порошенко призвал почтить минутой молчания память погибших во Второй мировой войне и в войне, развязанной Россией.

"Путин говорит "Можем повторить". А мы - почувствуйте разницу, это два разных мира – "Никогда снова". Именно под таким лозунгом отмечаем День памяти и примирения и День Победы во Второй мировой войне. Я и все, кто здесь, на этом святом месте собрались, желаем украинцам мира", - сказал лидер "Евросолидарности".

Он отметил, что украинский народ особенно остро чувствует боль войны и надежду на мирную жизнь. "Нашей земли выпало стать главным полем боя той войны. Наши потери были бесчисленными. В Украине нет ни одной семьи, которую та вселенское беда обошла стороной. Большая беда постучалась в каждый дом… Не была исключением и наша семья… Наш украинский вклад в большую победу признан всем миром", - напомнил Порошенко.

Политик отметил, что украинцы хранят память о миллионах евреев, погибших в результате Холокоста, осуждают геноцид крымскотатарского народа и геноцид ромов.

"Неугасимая человеческая память о колоссальных многомиллионных потерях Второй мировой, о тысячах основания разрушенных городов и десятках тысяч сожженных сел предостерегает весь мир от повторения той страшной катастрофы", - резюмировал Порошенко.

 

Теги: #минута_мира #порошенко #евросолидарность
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