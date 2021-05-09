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12:14 09.05.2021

Дни в начале недели в Украине ожидаются теплыми, ночью будут заморозки

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Дни в начале недели в Украине ожидаются теплыми, ночью будут заморозки

В ближайшие сутки, 10 мая, погоду Украины будет определять сухая и умеренно-теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В этот день - без осадков, лишь в восточных областях днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; на Левобережье - северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, по всей Украине, кроме крайнего запада и побережье морей, заморозки на поверхности почвы 0-5°, в северных и большинстве центральных областей и в воздухе 0-3°; днем 16-21° тепла, на западе страны до 24°, в восточных областях 10-15°.

В Киеве в понедельник - без осадков, температура ночью 2-4° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 10 мая самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 28,7 градусов тепла в 1996 году, самая низкая ночью – на отметке 1,7 градусов мороза в 1912 году.

Во вторник, 11 мая, в Украине без осадков, только в восточной части, Приазовье и Крыму, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 18-23°, на Закарпатье до 26°, в восточных областях 12-17º.

В Киеве 11 мая переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 21-23°.

9 мая по состоянию на 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 13-17°, в районе Приморском 10°, в Днепре около Киева 12°.

Теги: #погода #прогноз
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