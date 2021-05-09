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11:53 09.05.2021

Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

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Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский в День победы над нацизмом в воскресенье посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и осмотрел экспозицию выставок "История Второй мировой войны" и "Украина. Неоконченная война".

Как сообщается на сайте главы государства, генеральный директор музея Иван Ковальчук и заведующий отделом научно-просветительской работы Дмитрий Гайнетдинов ознакомили главу государства с выставкой "Украинский Восток", в которой представлены предметы и артефакты бойцов, защищавших территориальную целостность Украины, и оказавшихся в условиях боевых действий мирных жителей.

Президент сделал запись в книге почетных гостей, в котором поблагодарил коллектив музея за сохранение нашей истории. "Поразительно, сильно и страшно. Спасибо, что храните историю. Это наша история. Это наши люди. Наши герои, наши победы и потери. Мы победители Второй мировой войны, но с потерями 8 млн человек. Вечная память", - написал Зеленский.

Теги: #зеленский #война #музей
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