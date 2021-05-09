Альянс сам объявит формат и повестку саммита НАТО, когда придет время – официальный представитель

Североатлантический альянс сам объявит как формат, так и повестку предстоящего саммита, запланированного на 14 июня в Брюсселе, когда для этого придет время, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" официальный представитель НАТО.

"Формат и повестка дня саммита НАТО 14 июня будут объявлены ближе к дате. Как сказал генеральный секретарь, у лидеров НАТО будет содержательная и дальновидная повестка дня, в основе которой будет инициатива НАТО 2030", - сказал собеседник агентства, комментируя распространяемую информацию о возможном формате и повестке дня мероприятия.

В частности, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, говоря о том, что саммит пройдет без участия Украины, сказал, что в повестке дня заседания есть вопрос возможного предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ), равно как и не исключил, что союзники могут пересмотреть решение и пригласить Киев на саммит.

Отвечая на вопрос, будет ли предметом обсуждения предоставление Украине ПДЧ, представитель НАТО сказал: "В отношении членства НАТО проводит политику открытых дверей, и союзники по НАТО поддерживают свои решения, принятые на саммите в Бухаресте в 2008 году (предоставить членство Украине и Грузии, когда для этого придет время – ИФ)".

"В то же время мы ожидаем, что Украина будет продолжать уделять внимание внутренним реформам, консолидировать свои демократические институты, укреплять верховенство права и развивать свой оборонный потенциал в соответствии со стандартами НАТО", - детализировали в альянсе видение ситуации.

В этой связи представитель НАТО заверил, что альянс продолжит поддерживать Украину, "помогая укреплять потенциал ее Вооруженных сил, а также проводя более широкие реформы, которые помогают стране продвигаться вперед в ее евроатлантических устремлениях".