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09:48 09.05.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 157 млн - университет Джонса Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 157 млн - университет Джонса Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро воскресенья составило 157 млн 690 тыс. 329, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 283 тыс. 48 человек.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 686 тыс. 256 инфицированных COVID-19, зафиксировано 581 тыс. 516 летальных исходов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 продолжает расти высокими темпами. За истекшие сутки число заразившихся увеличилось на 403 тыс. 738 случаев и достигло 22 млн 296 тыс. 81, число скончавшихся при суточном росте в 4 тыс. 92 составило 242 тыс. 347.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 145 тыс. 897 заболевших, из них умерло 421 тыс. 316 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 423,0. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 790 человек, Индии - 174, Бразилии - 1 тыс. 971.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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