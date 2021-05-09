События

09:19 09.05.2021

На горе Поп Иван Черногорский тихо, снежно, небольшой мороз

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На горе Поп Иван Черногорский тихо, снежно, небольшой мороз

Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в воскресенье утром составляла -3°С.

"По состоянию на 7:10 09.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер юго-западный, 5-6 м/с. Температура воздуха -3°С", - говорится в сообщении на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в соцсети Facebook.

На фото, прилагаемом к сообщению, видно, что гора покрыта снегом, который выпал в ночь на 8 мая.

В Киеве по состоянию на 9:15 температура воздуха +9°С, ясно.

Теги: #гора_пип_иван #погода
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