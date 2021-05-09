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08:41 09.05.2021

Флагман морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" встретил корабль Береговой охраны США "Hamilton"

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Флагман морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" встретил корабль Береговой охраны США "Hamilton"

8 мая на рассвете, на расстоянии более 100 морских миль от Одессы, в исключительной морской экономической зоне Украины, в точке рандеву флагман морской охраны Госпогранслужбы Украины встретил корабль Береговой охраны США "Hamilton", сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Американские партнеры прибыли в Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях, и деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств", - говорится в сообщении, на официальном сайте Госпогранслужбы в воскресенье утром.

В Госпогранслужбе отметили, что корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.

Действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ.

"Корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. Не отвечали на вызовы на связь по каналам международной морской безопасности. Дерзкое нарушение норм международного морского права тщательно зафиксировано и задокументировано украинскими пограничниками", - подытожили в Госпогранслужбе.

Сейчас флагман морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" и корабль Береговой охраны США "Hamilton" остаются в море, продолжая совместные учения. Визит иностранного гостя в порт Одесса запланировано на 10 мая.

Теги: #госпогранслужба #корабль #украина #встреча
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