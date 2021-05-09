С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 9 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 08 мая, российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 8 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пивденне враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра. Вооруженные формирования Российской Федерации два раза осуществили обстрел из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия в районе Авдеевки и один раз в пригороде населенного пункта Опытное. Неподалеку от поселка Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем, а у поселка Золотое-4 - из станковых противотанковых гранатометов. У Марьинки противник дважды открывал огонь из противотанковых пушек калибра 100 мм и автоматических станковых гранатометов. К тому же, российские оккупанты совершили обстрел гражданской инфраструктуры города. Потерь среди наших защитников и гражданского населения нет", - подчеркнули в штабе ООС.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/