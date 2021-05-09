События

07:17 09.05.2021

Отработавшая ступень китайской ракеты упала в Индийский океан

2 мин читать
Отработавшая ступень китайской ракеты упала в Индийский океан

Обломки отработавшей ступени самой большой китайской ракеты "Чанчжэн 5В" рухнули в Индийский океан, сообщили государственные СМИ Китая.

Части ракеты вошли в атмосферу в 10:24 по Пекинскому времени. Координаты падения - 72,47 градуса восточной долготы и 2,65 градуса северной широты, отмечается в сообщениях со ссылкой на Китайское управление пилотируемой космической техники.

Отмечается, что значительная часть обломков сгорела в атмосфере.

Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5В" 29 апреля успешно вывела на низкую околоземную орбиту базовый модуль "Тяньхэ" будущей китайской орбитальной станции

Отработавшая ступень не имеет средств активного маневра по сходу с орбиты, ее сухой вес составляет около 18 тонн, высота - 33,2 метра, диаметр - 5 м.

Вывод на орбиту высотой 370 км основного модуля (весом 22,5 тонны и объемом 50 кв. метров) с центром управления, жилым отсеком и шлюзом является первым этапом создания орбитальной станции. Всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

В частности, на орбиту будут выведены два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому модулю. Будут запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля. Предполагается, что уже в мае к станции отправится грузовой корабль "Тяньчжоу-2", а в июне полетит пилотируемый "Шэньчжоу-12" с тремя тайконавтами (космонавтами) на борту для сборки и подключения доставленного оборудования.

Общий вес станции после завершения ее строительства в 2022 году составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции.

Китайская станция будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.

Теги: #ракета #падение #ступень #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:34 05.05.2021
Неконтролируемая китайская ракета может в выходные упасть на Землю - Пентагон

Неконтролируемая китайская ракета может в выходные упасть на Землю - Пентагон

15:38 04.05.2021
Первая встреча глав МИД G7 с начала пандемии была посвящена Китаю - СМИ

Первая встреча глав МИД G7 с начала пандемии была посвящена Китаю - СМИ

05:48 04.05.2021
США не стремятся оказывать давление на Китай, когда на это нет причин

США не стремятся оказывать давление на Китай, когда на это нет причин

08:12 03.05.2021
США не исключают, что примут решение бойкотировать пекинскую Олимпиаду – Блинкен

США не исключают, что примут решение бойкотировать пекинскую Олимпиаду – Блинкен

04:03 03.05.2021
Блинкен обвинил Китай в репрессиях внутри страны и агрессивности за рубежом

Блинкен обвинил Китай в репрессиях внутри страны и агрессивности за рубежом

23:28 01.05.2021
Пентагон планирует в начале мая провести очередной испытательный пуск МБР Minuteman III

Пентагон планирует в начале мая провести очередной испытательный пуск МБР Minuteman III

19:32 29.04.2021
В Киев в пятницу прибудет еще 500 тыс доз китайской вакцины от коронавируса – Степанов

В Киев в пятницу прибудет еще 500 тыс доз китайской вакцины от коронавируса – Степанов

07:51 29.04.2021
Многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

07:31 29.04.2021
Китай запустил на орбиту базовый модуль "Тяньхэ" будущей орбитальной станции

Китай запустил на орбиту базовый модуль "Тяньхэ" будущей орбитальной станции

06:55 29.04.2021
Ракета Vega вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 3

Ракета Vega вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 3

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: мы можем и должны сделать все, чтобы не допустить новой войны в будущем

Сегодня Украина защищает Европу, которая возникла на руинах Второй мировой войны – МИД

Саммит НАТО пройдет без участия Украины, но с обсуждением вопроса получения Киевом ПДЧ в НАТО – Жовква

СБУ: открыто дело по факту похищения судьи Чауса в Молдове и незаконной переправке его через границу

На горе Поп Иван Черногорский за ночь выпало 20 см снега

ПОСЛЕДНЕЕ

Пиротехники ГСЧС уничтожили 37 боеприпасов времен прошлых войн в Херсонской области

Первый министр Шотландии обещает добиться референдума о независимости

Макрон призвал США снять ограничения на экспорт вакцин и их компонентов

Лейборист Хан переизбран на пост мэра Лондона, за него проголосовало свыше 55 % избирателей – СМИ

На Буковине выявлено 69 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

Трубопроводная компания США Colonial Pipeline расследует кибератаку, которая привела к приостановке ее операций

В Бельгии открылись многие уличные террасы кафе

Украина получает все большую поддержку от государств ЕС в рамках своего евроинтеграционного курса - ОП

Лидеры стран ЕС заявили о значительном прогрессе в европейском производстве вакцин от COVID-19 – Мишель

Порошенко: год за годом мы отходит от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти о жертвах Второй мировой войны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА