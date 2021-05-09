Отработавшая ступень китайской ракеты упала в Индийский океан

Обломки отработавшей ступени самой большой китайской ракеты "Чанчжэн 5В" рухнули в Индийский океан, сообщили государственные СМИ Китая.

Части ракеты вошли в атмосферу в 10:24 по Пекинскому времени. Координаты падения - 72,47 градуса восточной долготы и 2,65 градуса северной широты, отмечается в сообщениях со ссылкой на Китайское управление пилотируемой космической техники.

Отмечается, что значительная часть обломков сгорела в атмосфере.

Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5В" 29 апреля успешно вывела на низкую околоземную орбиту базовый модуль "Тяньхэ" будущей китайской орбитальной станции

Отработавшая ступень не имеет средств активного маневра по сходу с орбиты, ее сухой вес составляет около 18 тонн, высота - 33,2 метра, диаметр - 5 м.

Вывод на орбиту высотой 370 км основного модуля (весом 22,5 тонны и объемом 50 кв. метров) с центром управления, жилым отсеком и шлюзом является первым этапом создания орбитальной станции. Всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

В частности, на орбиту будут выведены два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому модулю. Будут запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля. Предполагается, что уже в мае к станции отправится грузовой корабль "Тяньчжоу-2", а в июне полетит пилотируемый "Шэньчжоу-12" с тремя тайконавтами (космонавтами) на борту для сборки и подключения доставленного оборудования.

Общий вес станции после завершения ее строительства в 2022 году составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции.

Китайская станция будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.