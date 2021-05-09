Пиротехники ГСЧС уничтожили 37 боеприпасов времен прошлых войн в Херсонской области

Пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области обезвредили 37 боеприпасов времен прошлых войн, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 мая группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС области обезвредила 11 боеприпасов времен Второй мировой войны. 9 единиц взрывоопасных предметов были обнаружены 5 мая во Великолепетихском районе около 15 км от трассы В.Лепетиха-Рубановка. Еще 2 предмета похожие на минометные мины было найдены местными жителями в Каховском районе за пределами с. Камишанка" - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу.

В ГСЧС отметили, что все обнаружены боеприпасы уничтожены путем контролируемого подрыва.