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06:02 09.05.2021

Пиротехники ГСЧС уничтожили 37 боеприпасов времен прошлых войн в Херсонской области

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Пиротехники ГСЧС уничтожили 37 боеприпасов времен прошлых войн в Херсонской области

Пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области обезвредили 37 боеприпасов времен прошлых войн, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 мая группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС области обезвредила 11 боеприпасов времен Второй мировой войны. 9 единиц взрывоопасных предметов были обнаружены 5 мая во Великолепетихском районе около 15 км от трассы В.Лепетиха-Рубановка. Еще 2 предмета похожие на минометные мины было найдены местными жителями в Каховском районе за пределами с. Камишанка" - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу.

В ГСЧС отметили, что все обнаружены боеприпасы уничтожены путем контролируемого подрыва.

 

Теги: #гсчс #украина #боеприпасы #пиротехники
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