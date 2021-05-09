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03:03 09.05.2021

Макрон призвал США снять ограничения на экспорт вакцин и их компонентов

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Макрон призвал США снять ограничения на экспорт вакцин и их компонентов

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал администрацию США отменить ограничения на экспорт как вакцин от COVID-19, так и необходимых для их производства компонентов.

"Я настоятельно призываю США положить конец запретам на экспорт вакцин и компонентов, без которых их производство невозможно", - приводит его слова телеканал BFMTV.

По мнению Макрона, ограничения на экспорт мешают производству вакцин в Европе, а также - в небогатых странах.

Он выразил несогласие с американской идеей о временной отмене действия патентов на вакцины. В Вашингтоне считают, что именно это позволило бы ускорить производство вакцин от COVID-19 в мире. Приостановка действия патентов на практике означала бы, что производители препаратов какое-то время не будут обязаны платить лабораториям, разработавшим эти вакцины.

Вместо этого президент Франции предпочёл бы, чтобы США просто передавали необходимые для производства технологии в такие страны как Сенегал, ЮАР, Индию.

Таким образом, как отмечают парижские СМИ, между Европой и США начинается спор насчёт того, как лучше наладить производство американских вакцин в мире.

Теги: #сша #франция #вакцины
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