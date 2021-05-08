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23:52 08.05.2021

Трубопроводная компания США Colonial Pipeline расследует кибератаку, которая привела к приостановке ее операций

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Трубопроводная компания США Colonial Pipeline расследует кибератаку, которая привела к приостановке ее операций

 

Одна из крупнейших трубопроводных компаний США Colonial Pipeline ведет расследование обстоятельств кибератаки, из-за которой накануне были приостановлены все операции с трубопроводами, сообщает в субботу телеканал CNN.

В компании заявили, что наняли независимую фирму в сферу кибербезопасности для расследования обстоятельств случившегося в пятницу, а также связались с органами правопорядка и другими американскими федеральными ведомствами.

Кроме того в Colonial Pipeline сообщили, что кибератака также затронула ряд ее информационных систем.

CNN отмечает, что Colonial Pipeline транспортирует из Хьюстона на Восточное побережье США примерно 45% потребляемого там топлива. Компания располагает двумя трубопроводами - один для бензина, а второй для дизельного и авиационного топлива.

Телеканал указывает, что этот инцидент имел место на фоне возросшего в США беспокойства относительно уязвимости ее критически важной инфраструктуры.

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь прошлого года для ее программного обеспечения Orion.

Впоследствии, в апреле, администрация США ввела очередную серию антироссийских санкций, так как пришли к выводу, что РФ действительно причастна к делу SolarWinds.

Теги: #расследование #сша #кибератака #компания
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