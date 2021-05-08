Украина получает все большую поддержку от государств ЕС в рамках своего евроинтеграционного курса - ОП

Декларация о европейской перспективе Украины, подписанная президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Латвии Егилсом Левитсом, закрепляет договоренности о том, что Латвия поддержит заявку Украины на членство в Европейском Союзе, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"В этой двусторонней декларации говорится о многих важных вещах с точки зрения евроинтеграции Украины. Речь идет о прогрессе Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, а также о поддержке Латвией ее обновления. Речь идет о поддержке Латвией обновления политики Восточного партнерства в контексте еще больших евроинтеграционных стремлений Украины", - отметил Жовква.

Жовква отметил, что во многих странах-членах ЕС довольно большой процент тех, кто поддерживает членство Украины в Евросоюзе.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Луганскую область провел видеоконференцию с президентом Латвийской Республики Егилсом Левитсом, по результатам беседы главы государств подписали совместную Декларацию о европейской перспективе Украины.