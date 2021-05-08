Лидеры стран ЕС заявили о значительном прогрессе в европейском производстве вакцин от COVID-19 – Мишель

Завершившийся в субботу в Порту "социальный саммит" ЕС председатель Европейского совета Шарль Мишель расценил как "важный этап в истории европейского строительства".

На итоговой пресс-конференции по завершению этой неформальной встречи европейских лидеров глава Евросовета счел необходимым вернуться к состоявшемуся накануне обмену мнениями глав государств и правительств стран ЕС о борьбе против COVID-19 и обозначил основные пункты этого обсуждения.

"Первым пунктом в общем плане мы констатируем значительный прогресс в европейском производстве и распределении доз вакцин. Это приветствовали все делегации, отметившие важную роль, которую сыграла в этом вопросе Европейская комиссия", - сказал Мишель.

Кроме того, он указал на внимание, которое было уделено предупреждению и борьбе против вариантов коронавируса. Лидеры стран ЕС обсудили работу по созданию "зеленого цифрового сертификата" вакцинации и договорились вернуться к этому вопросу на саммите Евросоюза 25 мая. Также шла речь об обязательствах Европейского союза в плане международной солидарности в антикоронавирусной борьбе.

Европейские руководители, продолжил Мишель, говорили об инициативе исключения из правила интеллектуальной собственности по вакцинам против COVID-19, обсуждаемой в мире в последние дни.

"Относительно этого были высказаны различные мнения. Мы решительно настроены поддержать всё, что может привести к увеличению производства в мировом плане и быстрому снабжению вакцинами. Тем не менее, что касается краткосрочной перспективы, многие из нас, участников совещания, считают, что это не является чудодейственным решением всех вопросов. Однако, само собой, мы остаемся настроены на конкретные дебаты", - отметил председатель Европейского совета.

Следующим важным разделом этого совещания в Порту он назвал "социальные обязательства" ЕС. Этим, по его словам, как символом действий Европейского союза в социальной области был отмечен первый день работы саммита. "Мы проходим новый важный этап в направлении более социальной Европы", - заявил Мишель, добавив, что дискуссии были "насыщенными и горячими".

Он сообщил, что Европейская комиссия предложила план действий в социальной сфере, который ляжет в основу демократических дебатов в Европе в ближайшие месяцы.

Глава Евросовета также отметил прошедший во второй день в рамках этой встречи ЕС на высшем уровне саммит Евросоюз-Индия, который "открыл новую страницу" в отношениях сторон. Достигнута договоренность о начале переговоров по важным аспектам экономического сотрудничества.