События

20:36 08.05.2021

Лидеры стран ЕС заявили о значительном прогрессе в европейском производстве вакцин от COVID-19 – Мишель

2 мин читать
Лидеры стран ЕС заявили о значительном прогрессе в европейском производстве вакцин от COVID-19 – Мишель

Завершившийся в субботу в Порту "социальный саммит" ЕС председатель Европейского совета Шарль Мишель расценил как "важный этап в истории европейского строительства".

На итоговой пресс-конференции по завершению этой неформальной встречи европейских лидеров глава Евросовета счел необходимым вернуться к состоявшемуся накануне обмену мнениями глав государств и правительств стран ЕС о борьбе против COVID-19 и обозначил основные пункты этого обсуждения.

"Первым пунктом в общем плане мы констатируем значительный прогресс в европейском производстве и распределении доз вакцин. Это приветствовали все делегации, отметившие важную роль, которую сыграла в этом вопросе Европейская комиссия", - сказал Мишель.

Кроме того, он указал на внимание, которое было уделено предупреждению и борьбе против вариантов коронавируса. Лидеры стран ЕС обсудили работу по созданию "зеленого цифрового сертификата" вакцинации и договорились вернуться к этому вопросу на саммите Евросоюза 25 мая. Также шла речь об обязательствах Европейского союза в плане международной солидарности в антикоронавирусной борьбе.

Европейские руководители, продолжил Мишель, говорили об инициативе исключения из правила интеллектуальной собственности по вакцинам против COVID-19, обсуждаемой в мире в последние дни.

"Относительно этого были высказаны различные мнения. Мы решительно настроены поддержать всё, что может привести к увеличению производства в мировом плане и быстрому снабжению вакцинами. Тем не менее, что касается краткосрочной перспективы, многие из нас, участников совещания, считают, что это не является чудодейственным решением всех вопросов. Однако, само собой, мы остаемся настроены на конкретные дебаты", - отметил председатель Европейского совета.

Следующим важным разделом этого совещания в Порту он назвал "социальные обязательства" ЕС. Этим, по его словам, как символом действий Европейского союза в социальной области был отмечен первый день работы саммита. "Мы проходим новый важный этап в направлении более социальной Европы", - заявил Мишель, добавив, что дискуссии были "насыщенными и горячими".

Он сообщил, что Европейская комиссия предложила план действий в социальной сфере, который ляжет в основу демократических дебатов в Европе в ближайшие месяцы.

Глава Евросовета также отметил прошедший во второй день в рамках этой встречи ЕС на высшем уровне саммит Евросоюз-Индия, который "открыл новую страницу" в отношениях сторон. Достигнута договоренность о начале переговоров по важным аспектам экономического сотрудничества.

Теги: #ес #саммит #итоги
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:25 08.05.2021
Президенты Украины и Латвии подписали Декларациию о европейской перспективе Украины – Офис президента

Президенты Украины и Латвии подписали Декларациию о европейской перспективе Украины – Офис президента

13:42 08.05.2021
ЕС заключил контракт на поставки еще 1,8 млрд доз вакцин BioNTech-Pfizer от COVID-19 - глава Еврокомиссии

ЕС заключил контракт на поставки еще 1,8 млрд доз вакцин BioNTech-Pfizer от COVID-19 - глава Еврокомиссии

12:22 08.05.2021
Саммит НАТО пройдет без участия Украины, но с обсуждением вопроса получения Киевом ПДЧ в НАТО – Жовква

Саммит НАТО пройдет без участия Украины, но с обсуждением вопроса получения Киевом ПДЧ в НАТО – Жовква

07:52 08.05.2021
Европейский социальный саммит в Порту определил главные цели ЕС до 2030 года

Европейский социальный саммит в Порту определил главные цели ЕС до 2030 года

00:41 08.05.2021
ЕС развивает свою военную составляющую во взаимодействии с НАТО – Боррель

ЕС развивает свою военную составляющую во взаимодействии с НАТО – Боррель

18:45 07.05.2021
Повестка дня саммита НАТО еще не утверждена, об участии Украины говорить рано – вице-премьер Стефанишина

Повестка дня саммита НАТО еще не утверждена, об участии Украины говорить рано – вице-премьер Стефанишина

00:30 07.05.2021
Лидеры стран ЕС на неформальной встрече в Порту могут обсудить отношения с Россией

Лидеры стран ЕС на неформальной встрече в Порту могут обсудить отношения с Россией

22:16 06.05.2021
В ЕС готовы обсуждать временный отказ от патентов на вакцины против COVID-19

В ЕС готовы обсуждать временный отказ от патентов на вакцины против COVID-19

18:38 06.05.2021
Боррелю "не понятно", намерена ли Москва выполнять Минские договоренности

Боррелю "не понятно", намерена ли Москва выполнять Минские договоренности

15:52 06.05.2021
Посол ЕС надеется, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по законопроекту о ВСП

Посол ЕС надеется, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по законопроекту о ВСП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: мы можем и должны сделать все, чтобы не допустить новой войны в будущем

Сегодня Украина защищает Европу, которая возникла на руинах Второй мировой войны – МИД

Саммит НАТО пройдет без участия Украины, но с обсуждением вопроса получения Киевом ПДЧ в НАТО – Жовква

СБУ: открыто дело по факту похищения судьи Чауса в Молдове и незаконной переправке его через границу

На горе Поп Иван Черногорский за ночь выпало 20 см снега

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: год за годом мы отходит от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти о жертвах Второй мировой войны

Не менее 25 человек погибли в результате взрыва бомбы у школы в Кабуле

Крымская платформа - это очень важная инициатива Украины с целью не позволить международному сообществу забыть проблему Крыма – президент Латвии

Российские наемники 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

На Ривненском военном полигоне испытали имитатор низколетящей воздушной цели украинского производства

Минкультуры не запрещало мероприятия КГГА, запуск техники на территорию музея проходил поэтапно

Зеленский: мы можем и должны сделать все, чтобы не допустить новой войны в будущем

Скончался военнослужащий, раненный под с. Зайцево 28 апреля

Зеленский в Луганской области почтил память погибших в годы Второй мировой войны

Кулеба: Украину и Германию объединяют память, примирение и общее европейское будущее

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА