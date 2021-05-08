Порошенко: год за годом мы отходит от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти о жертвах Второй мировой войны

Украина год за годом продолжает традицию чествования Дня памяти и примирения и отходит от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти о жертвах Второй мировой войны, считает пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Недаром в наше время в стенах украинского парламента принят закон, который юридически уравнивает преступность нацистского и коммунистического человеконенавистнических режимов. Год за годом, надеюсь, мы отходим от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти о трагедии ужасной в истории человечества катастрофы", - говорится в сообщении, на официальном сайте партии "Европейская солидарность" в субботу.

Лидер "Европейской солидарности" отмечает, что трагедия Холокоста, геноцид крымско-татарского народа является "общей болю украинского народа, не утихающей более восьми десятилетий".

""Никогда снова", - под таким лозунгом мы сегодня отмечаем День памяти и примирения. Ведь именно цель не допустить новой войны в Европе и породила Европейский Союз, к которому мы сейчас стремимся", - подытожил Порошенко.

Источник: https://eurosolidarity.org/2021/05/08/petro-poroshenko-rik-za-rokom-my-vidhodymo-vid-imperskogo-pobyedobyesiya-do-yevropejskoyi-tradycziyi-pamyati/