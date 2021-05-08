События

19:04 08.05.2021

Не менее 25 человек погибли в результате взрыва бомбы у школы в Кабуле

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Не менее 25 человек погибли в результате взрыва бомбы у школы в Кабуле

По меньшей мере, 25 человек стали жертвами теракта, который произошел в субботу возле школы на западе Кабула в шиитском квартале, передает агентство Associated Press (AP).

Еще не менее 50 человек получили ранения в результате взрыва бомбы.

Ответственность за теракт никто пока на себя не взял, однако, как отмечает агентство, боевики группировки ИГ ранее заявляли об атаках на местное шиитское население.

Между тем, в афганском Минздраве сообщили, что после теракта разозленные жители нападали на прибывшие на место взрыва кареты "скорой помощи" и медиков.

Теракт, напоминает AP, произошел на фоне начавшегося вывода сил США и их союзников по НАТО из Афганистана. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

Теги: #теракт #афганистан #жертвы #кабул
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