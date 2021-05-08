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18:10 08.05.2021

Российские наемники 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

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Российские наемники 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе в субботу с начала суток по состоянию на 17.00, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"С начала суток зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пивденне враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра. Недалеко от поселка Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем. У Марьинки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 - из станковых противотанковых гранатометов. В районе Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в субботу разминировали более 43 гектаров территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 57 взрывоопасных предметов.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

 

Теги: #оос #украина #обстрелы
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