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17:17 08.05.2021

На Ривненском военном полигоне испытали имитатор низколетящей воздушной цели украинского производства

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На Ривненском военном полигоне испытали имитатор низколетящей воздушной цели украинского производства

Впервые в Вооруженных силах Украины прошло успешное испытание имитатора низколетящей воздушной цели Flying Target-1 во время этапа учебной боевой стрельбы подразделений противовоздушной обороны на Ривненском военном полигоне, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

"Имитатор низколетящей воздушной цели FT-1 предназначен для имитации одиночных и групповых целей в воздушном пространстве для тренировки подразделений (расчетов) противовоздушной обороны и радиолокационных подразделений Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении.

Подобные изделия активно используют в армиях стран-членов НАТО. "Это первая отечественная продукция такого типа для украинского войска, которая позволяет имитировать групповую цель, воздушную атаку двух-трех вражеских самолетов или беспилотных летательных аппаратов одновременно", - подчеркнули в Минобороны.

Инженер ООО "Беспилотные технологии" Андрей Олишевский пояснил: "Этот комплекс - компактный. Состоит из четырех защищенных кейсов, содержащих четыре беспилотных летательных аппаратов - самолеты-мишени, переносную станцию управления, стартовое устройство и антенны. Оборудование мобильное и удобное в использовании на любой местности и в разных погодных условиях. Комплек не требует взлетной полосы и может перевозиться любым видом транспорта, в том числе боевой и специальной техникой, на любые расстояния".

Учитывая то, что в районе проведения операции Объединенных сил противник активно использует БПЛА различных типов, которые, как правило, проводят воздушную разведку позиций Вооруженных сил Украины на малых высотах, этот комплекс способен качественно улучшить подготовку подразделений противовоздушной обороны - не только во время приобретения навыков при отражении нападения воздушного противника, но и научить их распознавать воздушные цели других типов, включая малоразмерные, на разных расстояниях и высотах, подчеркнули в Минобороны.

 

Теги: #минобороны #испытание
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