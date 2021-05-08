Скончался военнослужащий, раненный под с. Зайцево 28 апреля

Украинский военнослужащий, раненный в Донецкой области 28 апреля, скончался в субботу, 8 мая, сообщил глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

"Сегодня остановилось сердце Городниченко Виктора Анатольевича - старшего солдата, уроженца Миргородского района. Украинский защитник 28 апреля получил ранение от вражеской пули снайпера российско-террористических сил вблизи села Зайцево Бахмутского района. До сегодняшнего дня он боролся за жизнь", - написал Синегубов в соцсети Facebook.

"Вечная слава Герою. Искренние соболезнования родным", - добавил он.

Как сообщалось, в среду 28 апреля российские наемники на Донбассе наемники 15 раз открывали огонь, в том числе по н. п. Зайцево.