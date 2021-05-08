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15:44 08.05.2021

Зеленский в Луганской области почтил память погибших в годы Второй мировой войны

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Зеленский в Луганской области почтил память погибших в годы Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область почтил память погибших в годы Второй мировой войны, сообщает пресс-служба главы государства.

"Во время рабочей поездки в Луганскую область президент Владимир Зеленский посетил Мемориальный комплекс "Украина – освободителям" в пгт Меловое, где в братской могиле похоронено 2814 воинов. По случаю Дня памяти и примирения и накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне глава государства возложил цветы к Вечному огню и почтил погибших в боях за родную землю", - указывается в сообщении.

Память погибших почтили также глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместители и послы стран "Большой семерки" и Европейского союза, которые прибыли в Луганскую область вместе с президентом.

Зеленский осмотрел Колокол Памяти на территории мемориала - первый из четырех колоколов, установку которых президент инициировал в 2020 году. Четыре колокола будут символизировать память о погибших и примирение между странами - участницами Второй мировой войны: Колокол Памяти в Меловом, Колокол Победы в Закарпатье, а также Колокол Мира в Донецке и Единства - в Симферополе, которые будут установлены после возвращения временно оккупированных территорий под контроль Украины.

Президент пообщался с местными жителями и поздравил их с наступающим Днем победы над нацизмом.

Теги: #зеленский #день_памяти #луганская_область
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