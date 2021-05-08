События

14:32 08.05.2021

Кулеба: Украину и Германию объединяют память, примирение и общее европейское будущее

2 мин читать
Кулеба: Украину и Германию объединяют память, примирение и общее европейское будущее

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в День памяти и примирения, 8 мая, обменялись письмами.

"Тот случай, когда дипломатическая переписка из рутины превращается в особенно доверчивую коммуникацию между государствами. Мы с коллегой и другом Хайко Маасом обменялись такими письмами по случаю 8 мая. Украину и Германию объединяют память, примирение и общее европейское будущее", - написал Кулеба в соцсети Twitter.

Он также обнародовал фотокопии писем.

"Сегодня Германия стоит на стороне Украины и выражает свою солидарность с ней, выступает на международной арене за суверенитет и территориальную целостность и поддерживает курс ее евроатлантических реформ. Я убежден в том, что память о варварской войне, развязанной Германией, о жертвах этой войны в Украине, а также о той ответственности за мир и безопасность в Европе, которая отсюда вытекает, останется крепкой основой отношений между нашими государствами", - написал Маас в своем письме.

Он также выразил благодарность народу Украины и других стран, пострадавших от национал-социализма в годы Второй мировой войны, за протянутую руку примирения.

Кулеба в свою очередь поблагодарил Мааса за поддержку Украины и его личные усилия для прекращения войны, которую Россия развязала против Украины, а также за поддержку евроатлантических реформ.

"Убежден, что в частности благодаря этим усилиям Украина и Германия будут иметь не только трагическое прошлое, но и счастливое совместное будущее в объединенной Европе", - подчеркнул он.

Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1390972114258247681

Теги: #кулеба #день_памяти
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:47 08.05.2021
Руководство Музея истории Украины во Второй мировой войне отказывается пропускать технику для монтирования сцены, ссылаются на запрет Минкульта - КГГА

Руководство Музея истории Украины во Второй мировой войне отказывается пропускать технику для монтирования сцены, ссылаются на запрет Минкульта - КГГА

13:26 08.05.2021
Во Львове прошли мероприятия в рамках Дня памяти и примирения

Во Львове прошли мероприятия в рамках Дня памяти и примирения

10:08 08.05.2021
Зеленский: День памяти и примирения отмечается не как замена 9 мая, а для того, чтобы полнее понимать историю

Зеленский: День памяти и примирения отмечается не как замена 9 мая, а для того, чтобы полнее понимать историю

19:31 07.05.2021
Кулеба обсудил с директором БДИПЧ ОБСЕ Мекаччи нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Украины

Кулеба обсудил с директором БДИПЧ ОБСЕ Мекаччи нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Украины

12:26 07.05.2021
Кулеба обсудил с главами МИД стран Бенилюкса дополнительные шаги ЕС по сдерживанию агрессии РФ

Кулеба обсудил с главами МИД стран Бенилюкса дополнительные шаги ЕС по сдерживанию агрессии РФ

12:01 07.05.2021
Пандемия COVID-19 является тестом для солидарности ЕС - Кулеба

Пандемия COVID-19 является тестом для солидарности ЕС - Кулеба

11:56 07.05.2021
Кулеба: Украина призывает друзей и партнеров давить на РФ, чтобы она конструктивнее себя вела в Нормандском формате

Кулеба: Украина призывает друзей и партнеров давить на РФ, чтобы она конструктивнее себя вела в Нормандском формате

10:39 07.05.2021
Более 40% украинцев считают, что следует отмечать и День памяти и примирения, и День победы над нацизмом

Более 40% украинцев считают, что следует отмечать и День памяти и примирения, и День победы над нацизмом

09:56 07.05.2021
Визит глав МИД стран Бенилюкса на Донбасс демонстрирует солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ - Кулеба

Визит глав МИД стран Бенилюкса на Донбасс демонстрирует солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ - Кулеба

23:30 06.05.2021
Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для ВСУ

Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для ВСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сегодня Украина защищает Европу, которая возникла на руинах Второй мировой войны – МИД

Саммит НАТО пройдет без участия Украины, но с обсуждением вопроса получения Киевом ПДЧ в НАТО – Жовква

СБУ: открыто дело по факту похищения судьи Чауса в Молдове и незаконной переправке его через границу

На горе Поп Иван Черногорский за ночь выпало 20 см снега

Зеленский: День памяти и примирения отмечается не как замена 9 мая, а для того, чтобы полнее понимать историю

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители проверяют информацию о "минировании" аэропорта "Киев" и ряда медучреждений столицы

Евросоюз призвал стороны конфликта в Иерусалиме отказаться от насилия

Укргидрометцентр предупреждает о заморозках в Украине в ночь на воскресенье

ЕС заключил контракт на поставки еще 1,8 млрд доз вакцин BioNTech-Pfizer от COVID-19 - глава Еврокомиссии

Зеленський і посли країн G7 та ЄС прибули до Луганської області

В ближайшие сутки в Украине будет прохладно, ожидается постепенное снижение влажности

Зеленский и послы стран G7и ЕС прибыли в Луганскую область

Мишель и Макрон не считают приоритетом на данном этапе вопрос о патентах на антиковидные вакцины

Сегодня Украина защищает Европу, которая возникла на руинах Второй мировой войны – МИД

Саммит НАТО пройдет без участия Украины, но с обсуждением вопроса получения Киевом ПДЧ в НАТО – Жовква

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА