События

14:13 08.05.2021

Правоохранители проверяют информацию о "минировании" аэропорта "Киев" и ряда медучреждений столицы

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Правоохранители проверяют информацию о "минировании" аэропорта "Киев" и ряда медучреждений столицы

В субботу на электронный адрес одной из служб полиции Киева поступило электронное письмо о минировании аэропорта "Киев" и ряда столичных медицинских учреждений

"Для проверки этой информации на место происшествия немедленно выехали полицейские и представители профильных служб", - сообщила полиция Киева в соцсети Фейсбук.

Сотрудники полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками осматривают прилегающие территории на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов, уточнили в полиции.

События зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан в районных управлениях полиции. По результатам проверки будет дана правовая квалификация.

Теги: #киев #минирование #правоохранители #аэропорт
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