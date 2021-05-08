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13:47 08.05.2021

Руководство Музея истории Украины во Второй мировой войне отказывается пропускать технику для монтирования сцены, ссылаются на запрет Минкульта - КГГА

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Руководство Музея истории Украины во Второй мировой войне отказывается пропускать технику для монтирования сцены, ссылаются на запрет Минкульта - КГГА

Торжественные мероприятия ко Дню памяти и примирения и ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне под угрозой срыва, поскольку оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

"Это традиционное мероприятие, которое проходит в Киеве ежегодно более 20 лет. Сегодня утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет Министерства культуры", - рассказала замглавы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда, сообщает пресс-служба КГГА.

Она добавила, что, по словам директора музея Ивана Ковальчука, такое указание поступило напрямую от министра культуры. При этом никаких документов, подтверждающих это решение у руководства музея нет. По ее словам, речь фактически идет о попытке срыва проведения традиционного ежегодного мероприятия.

Теги: #кгга #день_памяти
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