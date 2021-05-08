Укргидрометцентр предупреждает о заморозках в Украине в ночь на воскресенье

В ночь на воскресенье в западных областях Украины ожидаются заморозки в воздухе, в северных и большинстве центральных областей – на почве.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 9 мая в большинстве западных областей сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый) в северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-4° (I уровень опасности, желтый)", - сообщила пресс-служба ГСЧС в телеграм-канале.