События

13:46 08.05.2021

Укргидрометцентр предупреждает о заморозках в Украине в ночь на воскресенье

1 мин читать
Укргидрометцентр предупреждает о заморозках в Украине в ночь на воскресенье

В ночь на воскресенье в западных областях Украины ожидаются заморозки в воздухе, в северных и большинстве центральных областей – на почве.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 9 мая в большинстве западных областей сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый) в северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-4° (I уровень опасности, желтый)", - сообщила пресс-служба ГСЧС в телеграм-канале.

 

Теги: #заморозки #погода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:06 08.05.2021
В ближайшие сутки в Украине будет прохладно, ожидается постепенное снижение влажности

В ближайшие сутки в Украине будет прохладно, ожидается постепенное снижение влажности

10:34 08.05.2021
На горе Поп Иван Черногорский за ночь выпало 20 см снега

На горе Поп Иван Черногорский за ночь выпало 20 см снега

23:32 07.05.2021
На выходных в Украине ожидаются порывы ветра и грозы, местами на почве заморозки

На выходных в Украине ожидаются порывы ветра и грозы, местами на почве заморозки

12:45 07.05.2021
В Украине ожидается переменчивая погода, местами возможны дожди и град

В Украине ожидается переменчивая погода, местами возможны дожди и град

15:40 06.05.2021
С 9 мая синоптики прогнозируют повышение температуры и  атмосферного давления, 14-15 мая – сильные магнитные бури

С 9 мая синоптики прогнозируют повышение температуры и  атмосферного давления, 14-15 мая – сильные магнитные бури

13:53 06.05.2021
В Украине в ближайшие сутки установится теплая погода с кратковременными осадками

В Украине в ближайшие сутки установится теплая погода с кратковременными осадками

11:49 05.05.2021
В Украине ожидается прохладная погода, местами дожди

В Украине ожидается прохладная погода, местами дожди

13:22 04.05.2021
В Украине в ближайшие сутки без осадков, с холодной ночью и тёплым днём

В Украине в ближайшие сутки без осадков, с холодной ночью и тёплым днём

12:09 02.05.2021
Кратковременные дожди пройдут в понедельник в восточной и юго-восточной части Украины

Кратковременные дожди пройдут в понедельник в восточной и юго-восточной части Украины

12:07 01.05.2021
В Украине на Пасху будет тепло и местами дождливо

В Украине на Пасху будет тепло и местами дождливо

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сегодня Украина защищает Европу, которая возникла на руинах Второй мировой войны – МИД

Саммит НАТО пройдет без участия Украины, но с обсуждением вопроса получения Киевом ПДЧ в НАТО – Жовква

СБУ: открыто дело по факту похищения судьи Чауса в Молдове и незаконной переправке его через границу

На горе Поп Иван Черногорский за ночь выпало 20 см снега

Зеленский: День памяти и примирения отмечается не как замена 9 мая, а для того, чтобы полнее понимать историю

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба: Украину и Германию объединяют память, примирение и общее европейское будущее

Правоохранители проверяют информацию о "минировании" аэропорта "Киев" и ряда медучреждений столицы

Евросоюз призвал стороны конфликта в Иерусалиме отказаться от насилия

Руководство Музея истории Украины во Второй мировой войне отказывается пропускать технику для монтирования сцены, ссылаются на запрет Минкульта - КГГА

ЕС заключил контракт на поставки еще 1,8 млрд доз вакцин BioNTech-Pfizer от COVID-19 - глава Еврокомиссии

Во Львове прошли мероприятия в рамках Дня памяти и примирения

Зеленський і посли країн G7 та ЄС прибули до Луганської області

Зеленский и послы стран G7и ЕС прибыли в Луганскую область

Мишель и Макрон не считают приоритетом на данном этапе вопрос о патентах на антиковидные вакцины

Сегодня Украина защищает Европу, которая возникла на руинах Второй мировой войны – МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА