События

13:26 08.05.2021

Во Львове прошли мероприятия в рамках Дня памяти и примирения

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Во Львове прошли мероприятия в рамках Дня памяти и примирения

Мероприятия в рамках Дня памяти и примирения прошли во Львове на территории бывшего концлагеря "Шталаг-328", сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Представители общественности, местных властей и дипломатического корпуса возложили цветы к памятному кресту на месте концлагеря и зажгли лампады в память о погибших.

Представители духовенства провели панихиду по погибшим, после чего состоялся митинг.

"За 6 лет войны миллионы украинцев погибли. Это не просто цифры или статистика – это искалеченные человеческие судьбы и потерянные жизни. Сегодня мы вспоминаем тех, кто воевал на фронтах Второй мировой войны. Тех, кто был в окопах, погиб во время бомбардировок, в плену или в концлагерях. Мы вспоминаем всех тех, кто воевал против нацизма и освобождал украинские земли…Такие трагические события не должны никогда повториться", – сказал заместитель главы Львовской ОГА Андрей Годык.

Концлагерь "Шталаг-328" был организован немецкими властями на Цитадели во Львове в 1941 году и просуществовал до 1944 года. За время существования лагеря в нем погибли около 140 тысяч военнопленных различных национальностей.

Теги: #львов #день_памяти
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