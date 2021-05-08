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12:36 08.05.2021

Сегодня Украина защищает Европу, которая возникла на руинах Второй мировой войны – МИД

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Сегодня Украина защищает Европу, которая возникла на руинах Второй мировой войны – МИД

Украина в субботу, 8 мая, чтит память жертв Второй мировой войны, в которой погибли более 8 млн украинцев, напоминает Министерство иностранных дел Украины.

"Во время войны более 8 млн украинцев были убиты, замучены или умерли от голода. Более 7 млн украинцев воевали против нацистов в рядах союзников. Наши соотечественники были на передовой - с самого начала до окончательной победы. Это история о разрушении, смерти и дезинформации - большой лжи, которая разжигает вражду, уничтожает и убивает", - отмечается в сообщении МИД Украины в соцсети Facebook.

Несмотря на надежду, что война больше никогда не придет на украинскую землю, в 2014 году Россия начала военную агрессию против Украины и оккупировала часть украинской территории, напомнили в министерстве.

"Сегодня Украина защищает не только саму себя, но и всю демократическую Европу. Ту Европу, которая появилась на руинах Второй мировой войны и объединена главной идеей "Никогда снова", - подчеркнули в МИД.

 

Теги: #вторая_мировая_война #мид
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