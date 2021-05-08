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11:58 08.05.2021

СБУ: открыто дело по факту похищения судьи Чауса в Молдове и незаконной переправке его через границу

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СБУ: открыто дело по факту похищения судьи Чауса в Молдове и незаконной переправке его через границу

Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по факту похищения украинского судьи Николая Чауса в Молдове и незаконной переправке его через границу, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.

"Следователями СБУ осуществляется досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправке его через государственную границу", - сообщили в пресс-центре.

Уточняется, что дело открыто по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что ей не известно местонахождение украинского судьи Николая Чауса, похищенного в Молдове, к которому у украинских правоохранителей есть уголовные претензии за взяточничество.

"Непосредственно где находится господин Чаус на сегодняшний день мне, как генеральному прокурору, не известно. Если у нас действительно будет зарегистрировано уголовное производство по этому факту, то, думаю, что орган досудебного расследования будет с этим разбираться", - сказала Венедиктова.

Жена судьи Светлана Чаус обратилась с официальным заявлением к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски её мужа, сообщало издание hromadske.

Как сообщалось, президент Молдовы Майя Санду возмутилась похищением в Кишиневе неизвестными скандально известного судьи из Украины Николая Чауса. Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что полиция принимает все меры для розыска и задержания причастных к похищению украинского судьи.

Ряд молдавских СМИ пишут, что похищенного судью Чауса увезли в Румынию.

В украинских СМИ появились версии, что Чауса похитили сотрудники ГУР, чтобы дискредитировать свидетеля по делу "вагнергейт".

Парламент Молдовы создал в пятницу комиссию по расследованию обстоятельств предполагаемого похищения Чауса.

В свою очередь, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на следующее заседание министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка для дачи объяснений относительно похищения Чауса.

Чаус – бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на взятке в $150 тыс. По данным украинской прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками.

Полученные деньги судья закапывал на своём огороде в литровых банках.

Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Он прилетел в Кишинев на частном самолёте нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища.

Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет.

В середине марта 2021 г. коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу политического убежища в Молдове. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

В Украине ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.

Теги: #похищение #сбу #чаус
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